De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders die met pensioen gingen, lag vorig jaar voor het eerst boven de 65 jaar. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde gegevens van statistiekbureau CBS. Ruim 65 procent van de mensen die vorig jaar met pensioen gingen, was 65 jaar of ouder.

De gemiddelde leeftijd waarop mensen hun werkzame leven stoppen, stijgt al jaren. Zo lag de gemiddelde pensioenleeftijd in de eerste jaren van deze eeuw op ongeveer 61 jaar. Sindsdien neemt de gemiddelde leeftijd stelselmatig toe en is het vorig jaar uitgekomen op 65 jaar en 1 maand.

Oorzaak hiervan is onder meer dat werknemers door de overheid worden gestimuleerd om langer te blijven werken. Ook is de leeftijd waarop mensen AOW krijgen de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. Vorig jaar was dat 66 jaar en 4 maanden.

Vorig jaar waren er in Nederland 3,2 miljoen gepensioneerden. Tussen 2001 en 2014 steeg het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking van 15,1 naar 18,3 procent. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking vanaf 2014 stabiel.