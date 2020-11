Het aantal bezoekers van de winkelcentra in grote steden is de voorbije weken drastisch gedaald. Dat blijkt uit gegevens van zowel non-foodwinkeliers als van parkeerapp Parkmobile. Ondernemers zien hun verkopen met tientallen procenten teruglopen en veel parkeerplekken blijven leeg.

Sinds de tweede lockdown ziet Parkmobile duidelijk een terugloop in het aantal transacties. Toen medio oktober de eerste verscherpte maatregelen zijn ingevoerd, daalde het aantal transacties al meteen met 12 procent in vergelijking met de weken ervoor.

Na de extra maatregelen van vorige week werd 6,1 procent minder geparkeerd in vergelijking met een week eerder. Esther van der Meer, directeur van Parkmobile, twijfelt er niet aan dat de teruggang komt door de contactbeperkende maatregelen van het kabinet.

"Sinds de sluiting van de horeca zien we dat er vooral 's avonds minder geparkeerd wordt", aldus Van der Meer. "Met name tussen 20.00 en 22.00 uur is het aantal transacties sterk gedaald, in sommige gevallen is er nog maar 10 procent van over." De cijfers zeggen vooral veel over de drukte in stadscentra, omdat daar de meeste betaalde parkeerplekken zijn.

Winkels hebben tot 70 procent minder bezoekers

Ook branchevereniging voor non-food ondernemers INretail merkt duidelijk dat het aantal klanten en de omzet teruglopen in winkelcentra in binnensteden. Winkels die kleding, schoenen, sportartikelen of woonaccessoires verkopen, houden wekelijks bij hoeveel klanten ze over de vloer krijgen en hoeveel zij uitgeven.

Zo waren de verkopen in de dertien grootste stadscentra van Nederland in week 42, toen er weer lockdownmaatregelen werden ingevoerd, 39 procent lager dan in dezelfde week een jaar geleden. Vorige week, toen de lockdown is aangescherpt, waren de verkopen zelfs 46 procent lager. Het aantal bezoekers was 52 procent minder.

Uit de cijfers, die de ondernemers zelf bijhouden, bleek dat de klap vorige week het hardst was in Amsterdam. Daar waren in de binnenstad 70 procent minder mensen dan in dezelfde week vorig jaar, gevolgd door Maastricht (-68 procent) en Arnhem (-63 procent).

Bij eerste lockdown in voorjaar was klap nog veel harder

Bij de uitbraak van COVID-19 in maart en de daaropvolgende lockdownmaatregelen kregen de parkeerinkomsten van Parkmobile een nog veel hardere klap. Binnen twee weken halveerde het aantal transacties ruimschoots. Sindsdien is het aantal parkeerbeurten nooit langdurig teruggekomen op het niveau van vóór de coronacrisis.

"We zien met name dat de zakelijke autorijder, die bijvoorbeeld vaker dan tien keer per maand parkeert, een stuk minder actief is", aldus Van der Meer. "Dat komt vooral door het thuiswerken. Het is ook de vraag hoe deze parkeerder in de toekomst werkt, meer dat ze meer thuiswerken is het meest waarschijnlijk."

Parkeerbeurten verplaatsten van Amsterdam naar Zandvoort

Duidelijk was dat veel Nederlanders afgelopen zomer in eigen land vakantie vierden. Het aantal downloads van de app en het aantal parkeerbeurten langs de gehele kust in de zomermaanden was uitzonderlijk hoog, merkte Van der Meer.

"Vanaf Den Helder tot ver in Zeeland zagen we dat veel meer mensen onze app gebruikten, terwijl het aantal transacties in de steden juist verminderde. De transacties verplaatsten zich van bijvoorbeeld Amsterdam naar Zandvoort."

Wat ook opvalt, is dat mensen de parkeergarages nu nog lijken te mijden. "We zien duidelijk dat het parkeren op straat sneller herstelt dan het parkeren in garages. Wellicht komt dat door angst op besmetting, bijvoorbeeld door het vastpakken van een besmet parkeerkaartje of door afgesloten kleine ruimtes waar betaald moet worden. Al is die angst niet nodig, omdat er veel garages zijn waar je veilig en contactloos kunt betalen."