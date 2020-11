Het kabinet heeft besloten de vliegtaks per 1 januari 2021 gewoon in te voeren, ondanks de malaise in de luchtvaart. Het eerder afgesproken tarief van 7 euro per vliegticket is bovendien verhoogd naar 7,45 euro, meldt het ministerie van Financiën vrijdag.

Met de invoering van de vliegtaks wil het kabinet het minder aantrekkelijk maken om te vliegen. Andere vervoersvormen zoals de auto en de trein zijn al wel belast, maar het vliegtuig nog niet, terwijl de luchtvaart wel bijdraagt aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

Dat de belasting eraan zat te komen was al een tijdje bekend. KLM pleitte dit najaar echter voor uitstel, omdat de luchtvaart in financieel zwaar weer zit door de coronacrisis. Desondanks wil het kabinet niet wachten met de invoering.

Door de maatregel moet iedere reiziger die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt per ticket een bedrag van 7,45 euro betalen. Voor tussenstops in Nederland geldt dit niet.

Aanvankelijk stond een tarief gepland van 7 euro, maar het kabinet heeft besloten om de taks niet in te voeren voor vrachtvluchten. Dit zou ertoe leiden dat veel vracht voortaan via buitenlandse luchthavens wordt vervoerd. Omdat er bij vrachtvluchten dus geen inkomsten uit de heffing komen, wordt het tarief voor passagiersvervoer verhoogd.

Overigens is het niet helemaal duidelijk of de 7,45 euro het definitieve tarief wordt. Een kleine wijziging is mogelijk en is afhankelijk van de inflatie. In december komt hier duidelijkheid over.