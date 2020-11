Het aantal coronagevallen is de grens van vijftig miljoen gepasseerd en veel landen belandden de afgelopen periode in economisch zwaar weer. Toch is het recente nieuws over een mogelijk coronavaccin ook reden voor wat optimisme. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot mogelijke herstelscenario's? Economen breken momenteel hun hoofden over welke letters het beste aansluiten bij de post-corona-economie.

De tweede golf heeft zowel in de Verenigde Staten als in Europa flink toegeslagen. Het W-vormige scenario lijkt voor deze economieën momenteel dan ook het meest plausibel. De letter W betekent een dubbele economische dip gevold door periodes van sterk herstel.

Dat terwijl deskundigen deze zomer de U-vorm nog als het meest kansrijke herstelscenario beschouwden. De letter U symboliseert een lange recessie gevolgd door een periode van herstel.

De V-vorm als het meest gunstige scenario

In het geval dat het coronavaccin sneller dan verwacht wordt uitgerold, zou dat wel eens tot een V-vormig herstel kunnen leiden. In veel Aziatische landen is de letter V momenteel het meest aannemelijk: een korte maar diepe recessie gevolgd door flink herstel.

Zo heeft het uitblijven van een tweede golf er in China voor gezorgd dat de economie van deze grootmacht dit jaar circa 1,9 procent groeit. De letter V vormt volgens economen het meest gunstige scenario, dat indien er sprake is van een succesvolle vaccinatieperiode, ook in Europa nog tot de mogelijkheden behoort.

Bruto binnenlands product (bbp) van Nederland (CBS)

De letter L als meest uitzichtloze situatie

Wanneer de coronacrisis nog lang voortduurt en overheden draconische maatregelen moeten blijven nemen om het virus onder controle te krijgen, zou het meest zwarte scenario wel eens uit kunnen komen: de L-vorm. Bij een L-vorm vindt er groeivertraging plaats en laat herstel mogelijk lange tijd op zich wachten.

Een andere vorm die de revue veelvuldig passeert is de letter K. In dit scenario is het herstel erg afhankelijk van de desbetreffende sector. Sommige branches zoals de supermarkten en online retailers lijken enorm te profiteren van de coronacrisis, terwijl de toerismebranche of horecaondernemingen pas weer aan herstel kunnen denken wanneer er sprake is van een breed beschikbaar vaccin.