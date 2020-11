De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden wisselt mogelijk van eigenaar. Het Zweedse staalbedrijf SSAB bevestigt vrijdag in een persbericht in gesprek te zijn met Tata Steel Group om de voormalige hoogovens in IJmuiden over te nemen.

Er gingen al enige tijd geruchten dat het Zweedse bedrijf geïnteresseerd was in de Nederlandse staalactiviteiten. In het Britse deel, wat verlieslatend is, zou SSAB geen interesse hebben. Over een overnamebedrag wordt niet gesproken in het bericht.

De mogelijke overname van de staalfabriek in Noord-Holland is alweer het zoveelste hoofdstuk in een roerig jaar voor de voormalige IJmuidense hoogovens. Eerder dit jaar legde directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland zijn functie neer, wat leidde tot stakingen bij het bedrijf. Henrar werd door velen gezien als een boegbeeld binnen het bedrijf die streed voor baanbehoud in IJmuiden.