Vuurwerkvereniging BPN is niet blij met het vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling. Dat meldt voorzitter Marcel Teunissen vrijdag in een reactie op het besluit van het kabinet. Niet alleen vreest hij omzetverlies voor verkopers, hij is ook bang dat sommige consumenten naar illegaal vuurwerk grijpen, waarbij het risico op verwondingen groter is.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er bij de aankomende jaarwisseling in het hele land geen vuurwerk mag worden afgestoken. "Wij staan uiteraard niet te juichen. Het kabinet zegt eigenlijk: je mag je werk niet doen", aldus Teunissen.

De maatregel wordt ingevoerd om de druk op de zorg tijdens de jaarwisseling te verminderen. Maar Teunissen twijfelt of het verbod niet juist het omgekeerde effect heeft.

"Wij zijn bang dat door het verbod sommige vuurwerkliefhebbers besluiten naar illegaal vuurwerk grijpen", aldus de BPN-voorzitter. En daarbij worden volgens hem vaak niet dezelfde veiligheidsstandaarden gebruikt, waardoor het aantal verwondingen mogelijk groter is dan zonder het vuurwerkverbod.

De afgelopen tijd hebben veel consumenten al vuurwerk besteld, dat ze nu dus niet kunnen afsteken. "Daar moet een oplossing voor komen, wellicht in de vorm van een voucher, zoals in de reisbranche, of anders moet het geld worden teruggegeven."

Verkopers die al vuurwerk hebben ingekocht, kunnen dit volgens Teunissen niet teruggeven aan de leverancier. Wel is er de mogelijkheid om het te bewaren tot volgend jaar. "Als je vuurwerk op de juiste manier opslaat, bijvoorbeeld vochtvrij, dan kun je dat best een jaar bewaren."