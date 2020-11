Na jaren van alleen maar groei, zagen de makers van koffers de vraag naar hun producten in het voorjaar van de ene op de ander dag verdampen. Bij Princess, marktleider in Nederland in koffers en reisaccessoires, besloten ze na de eerste hectische periode niet bij de pakken neer te zitten. Ze bedachten hele nieuwe producten, zoals fietskoffers.

"Een echte koffer, maar dan voor achterop de fiets", vertelt Florentine Ouborg, die samen met haar broer aan het roer staat bij het Bredase bedrijf. De coronacrisis bood hen na de eerste hectische periode juist de rust die nodig was om weer te ondernemen.

De hele kofferbranche kende de laatste jaren alleen maar hogere verkopen in het kielzog van de wereldwijd toegenomen reislust. Afgelopen voorjaar kwam die opgaande lijn abrupt tot stilstand. "Aan het begin van het jaar was het paniek omdat iedereen op zijn producten zat te wachten uit China, maar er niks kwam omdat de fabrieken daar dicht waren. Even later wilde niemand de spullen meer hebben", zegt Ouborg.

Alles wat na het Chinese nieuwjaar op de boot wordt gezet richting Europa, is voor wat de rolkoffers en aanverwanten betreft bestemd voor de mei- en zomervakantie. "De topperiode voor de kofferbranche." Maar dat liep dit jaar anders. "We hadden de hele dag klanten aan de telefoon die bestellingen wilden uitstellen of afzeggen. Niemand zat te wachten op een lading koffers."

Bij Princess, dat behalve onder het eigen merk ook koffers voor derden maakt, werden hele dagen gesprekken gevoerd met producenten en klanten. De eerste groep wilde producten leveren, de tweede groep wilde ze juist niet meer hebben.

Nog geen herstel van koffermarkt in zicht

Samsonite, de grootste fabrikant van koffers ter wereld, heeft dit jaar tot dusver te maken een omzetdaling van zo'n 60 procent ten opzichte van vorig jaar. De wereldmarktleider denkt dat de omzet ook aan het begin van het nieuwe jaar nog onder druk staat. Bij Princess bedraagt het omzetverlies tot nu toe meer dan 50 procent. "Wij zien ook nog geen herstel van de vraag. In die zin is het een dramatisch jaar."

Een jaar om te vergeten, vindt Ouborg. Alhoewel de rustige periode die volgde op de eerste maanden van paniek ook kansen bood. "Alles ging niet meer in sneltreinvaart. De afgelopen maanden hebben we gebruikt om het assortiment te verbreden en in te spelen op het nieuwe normaal. We maken nu fietskoffers, we zijn producten gaan maken voor fitness & outdoor en tassensets voor in de kofferbak van de auto."

Het laatste nieuwe bedenksel waar de eigenaresse van Princess best trots op is, is een hygiëneset voor onderweg. "Inclusief wc-brilcover en no touch tool." Ouborg denkt niet dat de omzet snel terug zal zijn op het oude niveau. "Dit jaar moeten we vergeten, volgend jaar hopen we op 60 procent van normaal te zitten en dan steeds weer iets erbij."