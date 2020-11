De Europese Commissie (EC) heeft ingestemd met een lening van de Nederlandse overheid van 6,5 miljoen euro aan InnoGenerics. Dat heeft de EC vrijdag bekendgemaakt. InnoGenerics wil het geld gebruiken om het Leidse Apotex over te nemen en zo te behouden voor Nederland.

Apotex is met een productie van 2,5 miljard pillen de grootste maker van generieke geneesmiddelen van Nederland. Door de coronacrisis is het belang van het hebben van een eigen productielocatie voor medicijnen 'versterkt', liet het ministerie van VWS eerder weten.

Apotex is nu nog eigendom van het Indiase Aurobindo, dat volgens het ministerie voornemens was de locatie in Leiden te sluiten. Het Nederlandse InnoGenerics wil het bedrijf overnemen zodat het open kan blijven, maar kwam geld tekort.

Het kabinet heeft aangegeven bij te willen springen met een lening om zo de pillenproductie te behouden. Brussel oordeelt nu dat deze lening is toegestaan binnen de verruimde maatregelen om staatssteun te verlenen in verband me de coronacrisis.