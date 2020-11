De Japanse automaker Nissan wil een schadevergoeding van 95 miljoen dollar (80 miljoen euro) zien van oud-topman Carlos Ghosn. Ghosn vluchtte eind vorig jaar op spectaculaire wijze vanuit Japan naar Libanon, nadat de oud-topman in huisarrest was geplaatst. De rechtszaak tegen de Libanees begon vrijdag.

Japanse openbare aanklagers beschuldigen de gevallen topman, die tevens het Franse Renault bestuurde, van het knoeien met omzetcijfers, misbruik van geld van de zaak en het schaden van het vertrouwen. Hij zou zichzelf hierbij verrijkt hebben met een kleine 90 miljoen dollar, aldus de aanklagers.

Ghosn laat in een verklaring weten dat hij de rechtszaak het gevolg vindt "van een extreem onredelijk intern onderzoek met sinistere bedoelingen vanuit de hoogste laag van het Nissan-bestuur". Ook noemt de Libanees de arrestaties en aanklachten die door de openbare aanklagers zijn gedaan "onredelijk".

Ghosn was zelf niet aanwezig bij het begin van de rechtszaak in het Japanse Yokohama. De Libanees vluchtte in de laatste dagen van 2019 op een Hollywoodachtige manier naar zijn thuisland. Hij wist te ontsnappen uit zijn huisarrest en zou vervolgens in een grote zwarte doos, normaliter gebruikt voor geluidsapparatuur, langs de douane in een vliegtuig gesmokkeld zijn.

Ghosn verblijft sindsdien in Libanon en heeft telkens alle aanklachten ontkent.