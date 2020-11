Na de ongekende krimp in het tweede kwartaal laat de Nederlandse economie in het derde kwartaal de sterkste groei ooit zien. De plus van 7,7 procent over de maanden juli, augustus en september maakt de krimp van het eerste half jaar echter niet goed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In het tweede kwartaal kromp de Nederlandse economie met een ongekende 8,5 procent, in de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van een teruggang van 1,7 procent. "De Nederlandse economie is nu 3 procent kleiner dan eind 2019, voor de coronacrisis", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting.

Daarmee doet de Nederlandse economie het wel beter dan gemiddeld in de Europese Unie. "Een schrale troost." En zolang het coronavirus nog niet onder controle is, is de economie dat ook niet. "In het vierde kwartaal zou zomaar weer sprake kunnen zijn van krimp", zegt Van Mulligen. "Nu we weer in een gedeeltelijke lockdown zitten, de horeca dicht is en ook andere sectoren."

"Ik heb er niet veel vertrouwen in dat het dit jaar nog goedkomt met de economie", aldus de CBS-econoom. "Pas als het virus onder controle is, kun je zeggen dat we duurzaam de weg omhoog kunnen inslaan. Tot die tijd zitten we in een achtbaan."

Ten opzichte van vorig jaar is nog sprake van krimp

Het was vooral de consument die de economie in het derde kwartaal uit het slop haalde. Volgens het CBS is de groei voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. "Huishoudens hebben in het derde kwartaal 9,4 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020."

Formeel zou Nederland nu weer uit een recessie zijn, een periode van twee kwartalen op rij met economische krimp. "Zover wil ik niet gaan", zegt Van Mulligen. "Dat zou betekenen dat het goed zou gaan. De toename in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor zorgt voor een vertekend beeld."

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen sprake van de coronacrisis was, is de economie in het derde kwartaal met 2,5 procent gekrompen.