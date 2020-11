Werkgevers denken dat medewerkers ook na de coronacrisis vaker thuis zullen blijven werken. Ze willen daarom af van de huidige vaste reiskostenvergoeding en pleiten in plaats daarvan voor een 'waarjewerkt-budget'. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN vrijdag.

Uit zo'n per werknemer vast te stellen potje kan de werkgever kosten vergoeden naargelang de gemaakte kosten bij thuiswerken en het aantal werkelijk afgelegde kilometers, als op de zaak gewerkt wordt. Dat totale budget zou dan fiscaal aftrekbaar moeten zijn.

AWVN denkt dat de reiskostenvergoeding vanaf 1 januari niet meer aftrekbaar is wanneer die niet wordt gebruikt voor het vergoeden van daadwerkelijk gereden kilometers. De overheid heeft daar in verband met de coronacrisis een uitzondering voor gemaakt. "We denken dat dit vanaf januari komt te vervallen", zegt een woordvoerder van de werkgeversvereniging.

Uit onderzoek onder de achterban komt naar voren dat liefst 95 procent van de werkgevers verwacht dat medewerkers na de coronacrisis een of meer dagen in de week thuis blijven werken. Een op de vijf van de ondervraagde werkgevers geeft de werknemer nu al een thuiswerkvergoeding. "Daarbij is een bedrag van 2 euro per dag gebruikelijk", stelt AWVN.

Het Nibud becijferde dat dit ongeveer het bedrag is dat een dag thuiswerken kost. De kosten betreffen met name de extra uitgaven voor stroom, water, gas, toiletpapier, koffie en thee.

AWVN gaf eerder al aan dat de werkgevers wel voelen voor een thuiswerkvergoeding, mits onbelast.