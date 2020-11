De totale beurswaarde van alle aandelen wereldwijd bereikte woensdag een recordhoogte van ruim 95 biljoen dollar (80,5 biljoen euro), 95 met twaalf nullen erachter. Het record werd becijferd door hoofdeconoom Torsten Stolk van investeringsmaatschappij Apollo Global Management, meldt CNBC. Onder andere het recente nieuws over de positieve testresultaten van het coronavaccin van Pfizer stuwde de aandelenkoersen naar grote hoogten.

De geneesmiddelenfabrikant maakte maandag bekend dat tijdens testen bleek dat zijn coronavaccin in 90 procent van de gevallen effectief was. Dat was meer dan verwacht. Hoewel het nog altijd maanden kan duren voordat het vaccin gereed is, reageerden beleggers wereldwijd enthousiast.

Ook de aanhoudende lage rentestanden en de steunpakketten die regeringen wereldwijd hebben ingevoerd om de economische gevolgen van de pandemie in te dammen, zorgen ervoor dat beleggers optimistisch zijn. Zo kwam de Amerikaanse regering eerder dit jaar met een steunpakket ter waarde van 2 biljoen dollar, terwijl de verwachting is dat in de komende maanden er nog een tweede steunpakket wordt goedgekeurd in de VS.

Bij de uitbraak van COVID-19 in maart dit jaar kregen beurzen wereldwijd een forse dreun. Inmiddels is die klap meer dan goedgemaakt, getuige het record van afgelopen woensdag.

"Hoewel de vooruitzichten voor de nabije toekomst negatief worden beïnvloed door de tweede coronagolf, worden de aandelenmarkten omhoog gestuwd door de hoop op een vaccin, soepelere regels van centrale banken, en soepelere belastingmaatregelen", licht Stolk toe.