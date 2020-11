De koers van het aandeel KPN op de Amsterdamse beurs steeg donderdag zo'n 8 procent, na een nieuwsbericht dat de Zweedse investeerder EQT plannen zou hebben om het telecombedrijf over te nemen. Nieuwsdienst Bloomberg meldde de mogelijke overnameplannen op basis van enkele bronnen.

Beleggers reageerden enthousiast op de mogelijke deal. Aan het begin van de dag was een aandeel KPN nog 2,47 euro waard. Iets na 15.00 uur, toen het bericht van Bloomberg naar buiten kwam, was dat al gestegen naar 2,61 euro. Enkele minuten later bereikte de prijs een piek van 2,75 euro, waarna de koers weer zakte naar ongeveer 2,65 euro.

Al geruime tijd zijn er geruchten dat EQT serieuze interesse zou hebben in KPN. Nu meldt de nieuwsdienst dat het Zweedse bedrijf KPN heeft benaderd voor een vriendschappelijk bod. De marktwaarde van het telecombedrijf is bijna 11 miljard euro. Zowel EQT als KPN wil niet ingaan op de geruchten.

Als een buitenlandse partij KPN wil inlijven, moet het de steun krijgen van de Stichting Preferente Aandelen B. Deze stichting is bij de beursgang van KPN in 1994 in het leven geroepen om het telecombedrijf te beschermen tegen overnames door buitenlandse partijen.

Dat merkte de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013, toen hij een poging deed om KPN in te lijven. Hij trok uiteindelijk aan het kortste eind.