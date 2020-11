Bij de horecamakelaars is het aanbod aan horecapanden nu juist kleiner dan normaal in deze periode van het jaar. Horecazaken die goed liepen maar waarvan de eigenaar bijvoorbeeld met pensioen wil, houden het nog even vol. De rest wordt in de lucht gehouden door overheidssteun. Dat zegt Ronald Koks van Horecasite.nl, een soort Funda voor de horeca vrijdag tegen NU.nl.

Waar het aanbod voor de coronacrisis alleen maar groeide, staat de markt nu bijna stil . "Het grote aanbod dat we verwacht hadden, is er zeker niet", constateert Koks. "We dachten dat het aantal horecazaken ter overname vanaf september zou toenemen, nadat het terrasseizoen ten einde was. Maar dat gebeurde niet." Ook de tweede sluiting van de horeca medio oktober leidde niet tot een groter aanbod.

Faillissementen blijven door de overheidssteun ook uit, uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal bankroeten lager is dan ooit. Op het platform staan nu bijna negentienhonderd zaken ter overname. Normaal gesproken zijn dat er in het vierde kwartaal rond de 2.500. "Ik denk dat bedrijven wachten op een betere markt." Dat bevestigt ook Gert-Jan Mensink, die actief is met elf franchisevestigingen van Eigen Horecamakelaar verspreid door het hele land.

"Als iemand met een goedlopende zaak deze wil verkopen, adviseren we ze ook te wachten omdat nu een negatieve associatie wordt gemaakt met corona. Je kunt dan beter wachten tot alles weer normaal is en je stabiele cijfers kunt laten zien. De coronadip is daar dan een deeltje van." Het wordt kopers volgens Mensink ook niet makkelijk gemaakt. "Bij de banken krijg je nu geen geld meer om een horecazaak te financieren."

Volgens de horecamakelaar is het bij een grootbank op dit moment beleid om nee te zeggen op alle financiering voor horeca onder de 1 miljoen euro. "Met uitzondering van de grote ketens, waar ze landelijk zaken mee doen." Die grote ketens pakken op dit moment volgens hem nu ook wel hun kans als er iets van mooi aanbod tussen het beperkte aanbod zit. Daarmee doelt hij op zaken die zonder extra kosten kunnen worden overgenomen.

Zaken ter overname met het meubilair er gratis bij

Een bescheiden trend die ook Koks van Horecasite.nl signaleert. "Normaal gesproken wordt een zaak ter overname aangeboden met inventaris en goodwill. Nu wordt regelmatig alleen het huurcontract te koop aangeboden en krijg je de rest er 'gratis' bij." Als zo'n pand ook nog op een mooie locatie ligt, is daar wel belangstelling voor."

Doordat het aanbod beperkt blijft, dalen de prijzen ook nog niet echt, zeggen beide marktkenners. "Wij hebben het op dit moment vooral druk met het adviseren over herbestemmingen voor horecapanden", zegt Mensink. "Ook voor corona was het al geen feest met de natte horeca." Gemeenten kijken ook steeds vaker hoe stadscentra kunnen worden 'ingedikt'.

Waar winkels vertrokken en horeca voor in de plaats kwam, vertrok voor corona juist ook horeca uit de stadscentra en kwamen er al woningen voor terug. "Tot een half jaar geleden was een horecapand meer waard dan een woning, maar het is nog maar de vraag of dat nog zo is."