KLM schroeft de capaciteit verder terug vanwege de tweede coronagolf, maakt het bedrijf donderdag bekend. De luchtvaartmaatschappij verkleint het aantal vluchten en stoelen. Het aantal bestemmingen blijft wel redelijk op peil.

Alleen vluchten naar enkele bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk worden voorlopig geschrapt. "Het aandeel Europese bestemmingen blijft de komende maanden ongeveer op 90 tot 95 procent vergeleken met het aanbod van vóór de crisis", aldus KLM. De totale capaciteit op Europese vluchten wordt teruggebracht van 50 naar 40 procent van de capaciteit voor de corona-uitbraak.

Voor bestemmingen buiten Europa blijft het aandeel vluchten de komende maanden op ongeveer 50 tot 60 procent steken ten opzichte van de periode voor de pandemie.

KLM laat weten gedurende de coronacrisis op zoveel mogelijk bestemmingen te blijven vliegen, maar wel minder vaak en met kleinere toestellen. Deze aanpak is volgens het bedrijf succesvol gebleken.

"Helaas heeft de tweede golf niet alleen in Nederland, maar in heel Europa tot nieuwe reisrestricties geleid. Daarom wordt de capaciteit de komende periode neerwaarts bijgesteld", meldt de luchtvaartmaatschappij in een toelichting. De aanpassingen hebben voorlopig alleen betrekking op deze en volgende maand.

Tevens voegt KLM enkele bestemmingen aan het aanbod toe. Het gaat dan om vluchten van en naar Zanzibar en Saoedi-Arabië. Ook vliegt het bedrijf sinds kort op de recent geopende luchthaven in Berlijn.