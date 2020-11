Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft de Tweede Kamer op sommige momenten gebrekkig geïnformeerd over de verlening van coronasteun, stelt de Algemene Rekenkamer donderdag. Het gaat onder meer om steun die is verleend aan scheepsbouwer IHC en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Tegelijkertijd is het adviesorgaan ook positief, omdat er lessen uit het verleden zijn getrokken.

De Algemene Rekenkamer, een belangrijke adviseur van het kabinet, heeft gekeken naar de staatssteun die tijdens de coronapandemie is verleend. Het gaat hierbij om bedrijven die steun op maat hebben gekregen (zoals KLM en scheepswerf IHC) of deze vorm van steun hebben aangevraagd, maar niet hebben gekregen (zoals HEMA).

Hoewel de onderzoekers vinden dat er zeker dingen goed zijn gegaan, zijn ze ook kritisch over de manier waarop het kabinet de Tweede Kamer heeft voorgelicht over bijvoorbeeld de risico's van de steun aan IHC.

Zo zou het risico voor de schatkist bij deze steunoperatie volgens de minister 700 miljoen euro bedragen. Maar volgens de Rekenkamer gaat het inmiddels om een bedrag van 895 miljoen euro.

"De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het parlement over dit risico gebrekkig geïnformeerd", aldus het adviesorgaan. Ook bij de steun aan SMART Photonics en SGR is het parlement volgens de Rekenkamer "niet tijdig of niet volledig door de minister geïnformeerd".

Risico op belangenverstrengeling bij steun aan KLM

De onderzoekers wijzen ook op de mogelijkheid van belangenverstrengeling vanwege de dubbele betrokkenheid van ABN AMRO bij de steun voor KLM. De bank is een van de financiers, maar adviseert ook het ministerie bij het opstellen van het steunplan.

Tevens vindt het adviesorgaan dat het kabinet "zich in de kaart liet kijken door vroegtijdig publiek te maken dat het miljarden wil uittrekken voor de redding van luchtvaartbedrijf KLM". Volgens de Algemene Rekenkamer was het wellicht beter om te wachten totdat duidelijk was wat de banken zouden bijdragen aan de redding van KLM.

Ook had de luchtvaartmaatschappij niet op voorhand al een reddingsplan. "Daardoor verschoof de verantwoordelijkheid voor het overleven van KLM van de ondernemer naar de Staat."

Ministers wijzen op herstructureringsplan van KLM

De betrokken ministers hebben in een reactie op de bevindingen gezegd het oordeel van de Rekenkamer voorbarig te vinden en wijzen in dit verband op het herstructureringsplan van KLM, waar het kabinet inmiddels mee heeft ingestemd. Het risico op belangenverstrengeling moet ABN AMRO volgens het kabinet zelf ondervangen, hoewel de Rekenkamer vindt dat het kabinet daar ook een rol in heeft.

Wel prijst het adviesorgaan de verantwoordelijke ministers voor het feit dat ze lering hebben getrokken uit het verleden. "Er is doorgaans aandacht geweest voor voldoende motivering voor de steunverlening en er zijn waar nodig alternatieven verkend." Zo is onder meer de NS gewezen op een andere regeling.