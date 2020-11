Een extreem zeldzame paars-roze diamant uit Rusland is bij een veiling verkocht voor 26,6 miljoen dollar, omgerekend zo'n 22,5 miljoen euro. De steen van 14,83 karaat is kristalhelder en werd door een anonieme bieder gekocht via een telefonisch bod.

Veilinghuis Sotheby's, dat de diamant verkocht, schatte van tevoren dat de diamant tussen de 19,5 miljoen en 32 miljoen euro op zou brengen. Drie jaar geleden werd de steen in een Russische mijn gevonden. Hij woog toen 27,85 karaat en was daarmee de zwaarste roze kristal die ooit in Rusland is gevonden.

Volgens deskundigen is de roze diamant een goede investering. Onder de ultrarijken worden gekleurde diamanten steeds populairder. "De gelukkige koper kan over een paar jaar van die stijgende prijzen profiteren met deze zeldzame steen", zegt Tobias Kormind, directeur van de grote online juwelier 77 Diamonds, in een verklaring.

Gekleurde diamanten komen wel vaker voor. Bij roze diamanten ontstaat de kleur doordat de steen een vervormd kristalrooster heeft als gevolg van druk. Als een diamant is blootgesteld aan radioactiviteit kan hij groen worden en als er stikstofatomen in het koolstofrooster van de diamant zitten, kan hij geel worden.