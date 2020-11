In het derde kwartaal zijn er 70.000 werklozen bij gekomen ten opzichte van het kwartaal ervoor, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Een groter aantal mensen ging in het afgelopen kwartaal namelijk op zoek naar werk. In het derde kwartaal werd ook een niet eerder voorgekomen stijging van het aantal banen genoteerd.

Het aantal werklozen kwam in het derde kwartaal uit op 419.000, een toename van 70.000 vergeleken met een kwartaal eerder. Daarentegen steeg het aantal vacatures met 16.000, terwijl er in de eerste helft van het jaar nog sprake was van een afname van 86.000.

Het aantal banen groeide in het derde kwartaal met 164.000 vergeleken met het voorafgaande kwartaal, toen er juist 297.000 banen verloren gingen. De toename is een record, zo meldt het CBS. Al volgt dat op een recorddaling van het aantal banen een kwartaal eerder.

Vooral in de sector handel, vervoer en horeca, die bij het statistiekbureau in dezelfde categorie vallen, steeg het aantal banen. Ook in de zorg en in de zakelijke dienstverlening nam het aantal banen toe.

In het derde kwartaal zette tevens de daling van het aantal flexwerkers door. Het totaal kwam uit op 1,7 miljoen, 274.000 minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal mensen met een vast contract nam in die periode met 148.000 toe tot 5,7 miljoen.