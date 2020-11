Vrijwel alle grote zorgverzekeraars hebben de zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de verhogingen behoorlijk uiteenlopen. De premie voor de meest gekozen basisverzekering ligt tussen de 124,45 en 129,60 euro.

DSW maakte in september traditioneel als eerste verzekeraar de premies bekend. De verhoging kwam bij deze verzekeraar uit op 6,50 euro, dat was meer dan de 5 euro waar het kabinet in de koopkrachtberekeningen van was uitgegaan. Het verschil zou zitten in het bedrag dat de verzekeraar al dan niet bijpast uit de reserves.

Bij DSW kwam de premie uit op 124,50 euro. VGZ gaat daar met 124,45 euro net onder zitten. De verhoging bij VGZ bedraagt 4,50 euro. Zilveren Kruis houdt de premiestijging met 3 euro het kleinst, maar komt qua premie vooralsnog uit op het op een na hoogste bedrag: 128,45 euro per maand.

CZ voert de lijst aan met een maandpremie van 129,60 euro voor de meest gekozen basisverzekering en een verhoging van 8,65 euro. "We hebben vorig jaar een scherpe premie neergezet op basis van de inschatting van de zorgkosten. Ook hebben we toen een fors bedrag uit de reserves gehaald om de premie laag te houden", licht een woordvoerder toe.

Ook dit jaar haalt CZ 100 miljoen euro uit de reserves. "Nog meer kan niet." Ook de andere verzekeraars zetten geld uit de reserves in om de premiestijging binnen de perken te houden. Verzekeraar Menzis moet de premie ook uiterlijk donderdag bekendmaken, maar heeft dat nog niet gedaan.

Kosten coronacrisis nog beperkt

Volgens alle verzekeraars zijn oplopende zorgkosten debet aan de premieverhogingen. De stijging van de zorgkosten komt voort uit hogere lonen en stijgende prijzen, zoals die van medicijnen. Ook de vergrijzing draagt een steentje bij.

De impact van de coronacrisis op de zorgkosten is nog beperkt, doordat veel reguliere zorg kwam te vervallen. Toezichthouder ACM gaf de verzekeraars onlangs toestemming om coronagerelateerde kosten onderling te verrekenen.

Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar, gevolgd door VGZ, CZ en Menzis. DSW is de vijfde partij.