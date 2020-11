Rabobank gaat als onderdeel van een nieuwe reorganisatie het aantal bankkantoren en bankfilialen fors verminderen. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover NU.nl. Mogelijk zullen tot wel 130 filialen hun deuren sluiten, terwijl het aantal kantoren van 89 naar 71 gaat. Daarmee wordt het digitaal regelen van bankzaken, dat door de coronacrisis in een stroomversnelling kwam, voortgezet.

Rabobank verwacht uiteindelijk op 100 tot 150 filialen in Nederland uit te komen. Op dit moment zijn dat er nog 230. De bank ziet meer heil om in de toekomst aanwezig te zijn in winkels of instellingen zoals bibliotheken. Daarnaast komt Rabobank met zogeheten hypotheekadviespunten, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. "Aanwezigheid en zichtbaarheid draait om meer dan alleen de bakstenen van onze filialen."

Volgens Rabobank heeft de ervaring tijdens de coronacrisis uitgewezen dat digitaal contact goed verloopt. Daarnaast is de er de noodzaak om de winst op peil te houden, want door de lage rente lopen de inkomsten van de bank terug. "Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet," zei topman Wiebe Draijer eerder op donderdag in het het FD.