In oktober zijn 171 bedrijven en instellingen failliet verklaard, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het aantal faillissementen, waarin eenmanszaken niet zijn opgenomen, is volgens het CBS "opvallend laag" en komt daarmee op het laagste niveau in 21 jaar.

Uit de gegevens van het statistiekbureau blijkt wederom dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

Er werden in oktober 12 bedrijven minder failliet verklaard dan een maand eerder. Concreet ging het om 171 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Daarmee werd in oktober het laagste niveau bereikt als het gaat om het aantal faillissementen na augustus 1999. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen.

Het CBS houdt wel rekening met de zittingsdagen. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week, doorgaans de dinsdag. De ene maand telt daardoor meer van deze zittingsdagen dan de andere. Het cijfer van het CBS is voor zittingsdagen gecorrigeerd.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 30. Dat zijn er 10 meer meer dan in september. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, aldus het CBS. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.