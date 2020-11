Royal IHC zal de komende maanden de organisatie inkrimpen, waarbij in Nederland afscheid genomen wordt van driehonderd medewerkers. In het buitenland verdwijnen nog eens driehonderd arbeidsplaatsen. De stap is noodzakelijk, nu het bedrijf de komende jaren structureel minder omzet verwacht te draaien.

Royal IHC communiceert in een donderdag gepubliceerd persbericht een omzetambitie van 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog ruim 1 miljard euro was. Daar wordt de organisatie nu op aangepast.

Zo wordt naast vaste medewerkers ook stapsgewijs afscheid genomen van vijfhonderd inhuurkrachten. Het bedrijf uit Sliedrecht zal zich gaan richten op de kernactiviteiten scheepsbouw, baggerwerkzaamheden en andere activiteiten op zee. Andere bedrijfsonderdelen zullen worden verkocht.

Volgens topman Gerben Eggink is de herstructurering pijnlijk maar noodzakelijk. "Doordat we de organisatie nu passend maken aan de te verwachten omzet en zo inrichten dat we efficiënt en wendbaar kunnen inspelen op de marktbewegingen, kan IHC in de Nederlandse maritieme industrie haar leidende rol blijven vervullen. Zo houden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland."