Bij negen van de tien onderaannemers van de vier grootste pakketbezorgers in Nederland zijn zaken niet op orde. Misstanden zijn hierdoor eerder regel dan uitzondering in de postpakkettenbranche, concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag in NRC.

Onder de veelvoorkomende misstanden zijn onder meer werklozen die in bezorgbussen rijden, terwijl ze een uitkering ontvangen. Ook bezorgen chauffeurs zonder geldige verblijfspapieren postpakketten en worden fictieve ondernemingen ingezet om geld weg te sluizen.

De afgelopen anderhalf jaar onderzocht de Inspectie SZW meer dan tachtig koeriersbedrijven en onderaannemers die door PostNL, DHL, DPD en GLS worden ingehuurd om pakketten te bezorgen.

Aanleiding voor dit onderzoek waren meldingen over mogelijke misstanden. In 2019 en 2020 zijn volgens de inspectie 36 boetes opgelegd. 33 zaken zijn daarnaast nog in behandeling.

In een reactie in NRC zegt DHL zich niet te herkennen in de conclusie van de Inspectie. Een woordvoerder van PostNL laat weten dat het bedrijf "zeer recentelijk" de jaarlijkse inventarisatie voor de Wet aanpak schijnconstructie voor 2019 heeft afgerond.