De vraag naar olie zal vanwege de tweede coronagolf volgend jaar minder hard stijgen dan eerder gedacht. Dat zei de organisatie van olieproducerende landen woensdag. Ook verwachten ze dat het vele thuiswerken en het sluiten van veel restaurants de vraag naar olie afremt in de rest van dit jaar.

Opec verwacht dat de vraag naar olie volgend jaar met 6,25 miljoen vaten toeneemt naar een gemiddelde van 96,26 miljoen vaten per dag. In een prognose van vorige maand was die verwachte stijging nog 300.000 vaten hoger.

De organisatie verwacht dat de maatregelen die overheden hebben ingevoerd om de tweede coronagolf in te dammen, tot medio volgend jaar nog effect zullen hebben op de olievraag

De prijs van olie steeg woensdag boven een bedrag van 45 dollar per vat (38,2 euro). Dat is het hoogste punt in twee maanden. Een van de redenen is waarschijnlijk het nieuws dat Pfizer maandag naar buiten bracht dat hun vaccin tijdens testen voor 90 procent effectief bleek.