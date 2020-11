Ondernemers denken dat hun omzet volgend jaar zal stijgen ten opzichte van dit jaar en dat ze weer personeel zullen aannemen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een peiling onder ondernemers.

De peiling werd begin oktober uitgevoerd, grotendeels voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen. Uit de peiling blijkt dat het ondernemersvertrouwen het afgelopen kwartaal alweer flink is gestegen. In het tweede kwartaal bereikte dat vertrouwen door de coronacrisis een dieptepunt, maar inmiddels is dat weer voor een deel teruggeveerd.

Hoewel ondernemers dus verwachten dat hun omzet zal stijgen ten opzichte van dit jaar en dat hun personeelsbestand zal groeien, is het optimisme daarover minder sterk dan in voorgaande jaren. Daarnaast verwachten ze dat ze volgend jaar minder zullen investeren.

Over het vierde kwartaal waren ondernemers overheersend pessimistisch in de peilingen. Dat pessimisme heerste vooral onder horecaondernemers: 61 procent van hen verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar minder om te zetten dan in het derde kwartaal.