Bedrijven in Zwitserland kunnen smeergeld dat ze betalen aan privépersonen vanaf 2022 niet meer aftrekken van de belasting. Ook kosten voor het financieren van criminele activiteiten en betalingen in ruil voor criminele diensten moeten bedrijven dan helemaal zelf ophoesten. Dat heeft de Zwitserse regering woensdag naar buiten gebracht.

Het blijft wel toegestaan om buitenlandse boetes af te trekken van de belastbare winst. Het gaat hierbij echter alleen om boetes die in strijd zijn met Zwitsers overheidsbeleid, of die opgelegd zijn aan bedrijven die kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om zich aan de wet te houden, meldt een woordvoerder van de regering.

Steekpenningen aan overheidsmedewerkers mogen al sinds het begin van deze eeuw niet meer van de belasting worden afgetrokken. Vanaf 2022 geldt dat dus ook voor betalingen aan privépersonen, ondanks verzet van diverse politieke partijen.

Zodra de nieuwe regels zijn ingevoerd, is het beleid in het Alpenland in overeenstemming met de aanbevelingen van het economische samenwerkingsverband OESO op het gebied van witwassen.