Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie halen de deadline voor de afronding van de Brexit-onderhandelingen mogelijk niet. Ondanks de deadline van half november zullen de gesprekken tot het eind van deze week doorgaan, melden bronnen aan beide zijden van de onderhandelingstafel woensdag.

Vertegenwoordigers van de 27 lidstaten van de EU zouden woensdag worden bijgepraat over de voortgang van de handelsgesprekken. Dat bijpraten gebeurt op regelmatige basis, maar de sessie zou nu zijn verzet naar 18 november.

Het is nog wel de bedoeling dat er een overeenkomst wordt gesloten over de handel tussen de EU en het VK. De onderhandelingen zijn nog niet spaak gelopen. Maar zoals in het hele Brexit-traject al het geval is: het kan nog alle kanten op.

De bronnen zeggen dat er halverwege komende week of zelfs al eerder een tekst zou kunnen liggen. De onderhandelingen kunnen volgens de ingewijden echter alsnog klappen.