De Italiaanse overheid laat komend jaar het begrotingstekort verder oplopen om bedrijven financieel te kunnen blijven steunen. Dat zegt premier Giuseppe Conte woensdag in de Italiaanse krant La Stampa.

Ook wordt gekeken of dit jaar meer kan worden uitgegeven. Rome gaf vorige week toestemming voor een steunpakket met een omvang van 2,9 miljard euro voor door de coronacrisis geraakte bedrijven.

Het ging om een nieuw steunpakket dat in het leven is geroepen om de omzetverliezen als gevolg van de nieuwe restricties te compenseren. Ook in Italië zijn sinds vrijdag weer strengere maatregelen genomen omdat het aantal besmettingen opliep.

"We staan klaar om in te grijpen om al diegenen die geraakt worden te compenseren. We kijken daarbij ook naar het laten oplopen van het begrotingstekort voor volgend jaar en het herzien van het budget voor dit jaar", aldus Conte in het interview.

Italië gaat nu nog uit van een tekort van 10,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor dit jaar en 7 procent volgend jaar.