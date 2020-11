De vraag naar fietsen, fietsonderdelen en accessoires blijft ongekend hoog. In de maanden juli tot en met oktober lag de omzet van Europees marktleider Accell bijna 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar liggen de inkomsten nu 16 procent hoger, meldt het bedrijf met het hoofdkantoor in Heerenveen woensdag.

Volgens Accell wordt de laatste maanden ook wel iets geprofiteerd van een inhaalslag in de fietsenwinkels, omdat in maart en april veel zaken noodgedwongen dicht waren. Ook waren er in de eerste maanden van het jaar veel tekorten aan fietsen en aanverwante spullen doordat de fabrieken in China hadden stilgelegen.

Niet alleen de coronapandemie maar ook de Green Deal van de Europese Commissie zorgt volgens Accell voor meer belangstelling voor de fiets. "De fiets is een oplossing voor meer problemen, zoals obesitas, vervuiling en verkeersdrukte."

De vooruitzichten voor fietsenmakers zijn over de hele linie goed, stelt Accell, ook al zijn er juist door de grote vraag nog steeds problemen in de aanlevering. Het bedrijf verwacht een hoger resultaat dan eerder voorzien.

Vorig jaar verkocht Accell bijna een miljoen fietsen. De omzet kwam uit op 1,1 miljard euro.