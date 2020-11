ABN AMRO heeft in het derde kwartaal weer winst gemaakt. Onder de streep resteerde een bedrag van 301 miljoen euro, zo maakt de bank woensdag bekend. Er hoefde minder geld opzijgezet te worden voor probleemgevallen dan in het tweede kwartaal.

ABN AMRO zegt eind deze maand meer bekend te maken over de nieuwe strategie. ABN kondigde in augustus aan het bedrijf onder de loep te nemen en de focus te verleggen van het wereldtoneel naar Europa en Nederland.

Bij die bekendmaking werd ook gezegd dat de zakenactiviteiten fors worden ingekrompen en de financiering van de handel en grondstoffensector op een laag pitje worden gezet. In totaal gaan door die ingrepen achthonderd banen verloren.

Net als veel andere banken moest ABN dit jaar ook grote bedragen afschrijven. Dat leidde in het eerste kwartaal tot een verlies van maar liefst 395 miljoen euro, in het tweede kwartaal verbeterde dat al naar een min van 5 miljoen.

Topman Robert Swaak zegt wel voorzichtig te zijn over de vooruitzichten. "Half oktober is in Nederland een gedeeltelijke lockdown ingegaan. We zijn daarom voorzichtig over de vooruitzichten en bezorgd over de impact op de maatschappij op de lange termijn."