Werkgevers willen massaal hun personeel inenten tegen de griep. Zo hopen ze ziekteverzuim te voorkomen, zeggen twee bedrijven die de griepvaccinaties verzorgen voor werkgevers tegen NU.nl. Beide bedrijven zien een dusdanig grote vraag dat ze al een poosje 'nee' moeten verkopen aan nieuwe klanten.

In het voorjaar kocht Ilona de Vreeze voor VaccinatieZorg, een organisatie die ieder jaar bij grote en kleine bedrijven tienduizenden medewerkers inent tegen de griep, griepvaccins in voor deze herfst. De coronacrisis was toen net begonnen, en het was moeilijk om in te schatten hoe die verder zou verlopen.

"We hadden wel een vermoeden dat er dit jaar veel meer vraag zou zijn naar vaccins", zegt ze. En dus kocht de organisatie 30 procent meer vaccins in dan normaal. "Maar die zijn al bijna allemaal op en we hebben er niet alle vraag mee kunnen beantwoorden."

Vraag is geëxplodeerd

Serko Hermans, algemeen directeur van vaccinatiebedrijf Premeo, zegt dat hij de vraag heeft zien "exploderen". "Er is dit jaar zeker een vertienvoudiging van de vraag", zegt hij. "Noem een branche en er is interesse in een griepvaccin. We worden gebeld door overheidsinstanties, zorgbedrijven en zelfs advocatenkantoren, en hebben inmiddels een lange wachtlijst voor vaccins."

Aan die grote vraag kan niet meer voldaan worden, want volgens Hermans worden er nu geen vaccins meer geproduceerd. "Een griepvaccin is een seizoensproduct. De productie die nu draait, is bestemd voor het griepseizoen op het zuidelijk halfrond." Op is dus ook echt op.

“Noem een branche en er is interesse in een griepvaccin. We worden gebeld door overheidsinstanties, zorgbedrijven en zelfs advocatenkantoren, en hebben inmiddels een lange wachtlijst voor vaccins.” Serko Hermans, algemeen directeur van vaccinatiebedrijf Premeo

Zowel Hermans als De Vreeze zijn er zeker van dat de grote interesse wordt veroorzaakt door de coronacrisis. De Vreeze: "Bedrijven willen hun ziekteverzuim in deze tijd zo laag mogelijk houden en een griepvaccin kan daaraan bijdragen. In een normaal jaar heb je al veel verzuim door de griep, en nu is dat nog wat erger omdat de griepklachten op die van corona lijken. Je bent dus sneller mensen kwijt op de vloer."

Hermans denkt dat bedrijven hun personeel het vaccin ook aanbieden om wat meer zekerheid te hebben. "Werkgevers denken: als mijn werknemers een griepvaccin krijgen, kunnen ze geen griepsymptomen meer krijgen. Dus als ze dan toch ziek worden, kun je in ieder geval één oorzaak uitsluiten."

Nog geen problemen bij zorginstellingen

Vooralsnog zorgt de grote vraag vanuit bedrijven niet voor tekorten in de zorg. Hoewel ziekenhuizen en andere zorgorganisaties voor hun griepvaccins ook afhankelijk zijn van de private markt, ontvangen zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen als zorginstellingenkoepel ActiZ geen signalen dat personeel door tekorten geen griepprik kan krijgen.

Hermans vermoedt dat ziekenhuizen dit jaar massaal vaccins hebben ingekocht en daarmee de drukte al voor waren. "Maar bedrijven en instellingen die half september pas bedachten dat het verstandig was om hun personeel in te enten, grijpen dit jaar vaak mis."