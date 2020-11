Het UWV opent aankomende maandag het loket voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De uitkeringsinstantie laat dinsdag weten zich voor te bereiden op duizenden aanvragen per dag.

Werkgevers kunnen hun aanvraag voor de NOW 3 tussen 16 november en 13 december indienen. Ze krijgen dan een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent. Bij de eerste twee steunpakketten konden werkgevers nog tot maximaal 90 procent van de loonkosten terugkrijgen.

Een andere belangrijke aanpassing is dat ontslagboete verdwijnt. Daar komt nu een zogenoemde inspanningsverplichting voor in de plaats. Dit betekent dat werkgevers hun best moeten doen om ontslagen personeel naar ander werk te begeleiden.

Het is nog even afwachten hoeveel werkgevers daadwerkelijk een aanvraag indienen. Voor het eerste steunpakket kwamen bijna 140.000 aanvragen binnen. Bij het tweede pakket waren dat er al een stuk minder: 63.000 aanvragen.