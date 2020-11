ABN AMRO en Adyen hebben vlak voor het einde van het jaar benoemingen voor hun raden van commissarissen (rvc) aangekondigd. Wanneer die een feit zijn, halen ze als laatste van de 25 AEX-hoofdfondsen het wettelijke streven dat minstens een derde deel van het toezichthoudende orgaan uit vrouwen bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl.

Afgelopen vrijdag dienden ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (OCW) een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een vrouwenquotum voorstelt. Dat regelt dat ten minste een derde van de rvc uit mannen en een derde uit vrouwen moet bestaan. De getallen gelden voor nieuwe benoemingen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) constateerde vorig jaar dat er onvoldoende vooruitgang was geboekt op het terrein van vrouwen in de top. "De huidige wettelijke streefcijferbepaling heeft er niet voor gezorgd dat eind 2019 ten minste 30 procent in de boardrooms vrouw is", aldus het adviesorgaan voor de overheid.

Een wettelijk quotum moet dit wel voor elkaar krijgen. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid voorstander is van zo'n quotum. Het wettelijk streefcijfer bestaat sinds 2013 en heeft een looptijd tot het einde van dit jaar.

Sommige bedrijven deden het volgens de SER goed. "Maar het merendeel van de bedrijven blijft achter." De SER stelde voor de bijna honderd beursgenoteerde bedrijven een quotum voor. De 25 AEX-bedrijven voldoen na de nieuwe benoemingen bij ABN en Adyen allemaal aan de norm, veel weliswaar maar net.

RELX, het voormalige Reed Elsevier, scoort het best

ABN AMRO gaat met de nieuwe benoeming van 29 procent nu naar 37,5 procent, Adyen van 25 procent naar 40 procent. In absolute aantallen: bij de bank zijn nu twee van de zeven leden van de raad van commissarissen vrouw, dat worden er drie van de acht. Bij betaalverwerker Adyen zitten nu één vrouw en drie mannen in de raad, dat worden twee vrouwen en drie mannen.

Van de 25 hoofdfondsen die aan de Amsterdamse beurs zijn genoteerd, zitten er zes precies op 33,3 procent, een derde. Dat zijn ASML, ASR Nederland, IMCD, ING Group, NN Group en Prosus. De rest zit erboven, sommige zelfs ruimschoots.

RELX, het voormalige Reed Elsevier, 'scoort' met 56 procent het hoogst: daar zijn vijf van de negen leden vrouwen. Unilever, ArcelorMittal en Galapagos zitten op 50 procent. Bij de overige bedrijven schommelt het percentage vrouwen in de rvc rond de 40.

Meer dan de helft heeft geen vrouwen in het bestuur

Overigens hebben niet alle bedrijven in letterlijke zin een raad van commissarissen, soms heet die een raad van toezicht. Soms gaat het om de niet-uitvoerende bestuurders in de directie die toezien op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

In die raden van bestuur, gekeken naar de statutaire leden daarvan, zit bij 13 van de 25 bedrijven geen enkele vrouw. Bij ASR Nederland is als enige bedrijf de meerderheid vrouw, bij Wolters Kluwer, Heineken en DSM is het de helft.

Randstad, KPN en ING Group vanaf 1 januari komen op een derde. ABN AMRO en AholdDelhaize zitten op een kwart en bij Adyen, ArcelorMittal en Shell gaat het om 12,5 procent.