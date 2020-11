Het Europees Parlement en onderhandelaars van de lidstaten zijn het eens geworden over de invulling van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 tot en met 2027. De begroting beslaat in totaal 1.800 miljard euro, waarvan 750 miljard euro is bestemd voor een noodfonds.

De partijen onderhandelen al vier maanden over de begroting. Het voornaamste struikelblok was de koppeling van EU-steun aan meer eisen aan de rechtsstaat, wat slecht viel in Polen en Hongarije. Volgens tijdelijke EU-voorzitter Duitsland is er nu een principeakkoord bereikt.

Een deel van het budget, zo'n 750 miljard euro, bestaat uit een noodfonds waar lidstaten aanspraak op kunnen maken voor eerste hulp bij de bestrijding van de coronacrisis. Ze moeten daarvoor herstelplannen indienen en daarbij ook aandacht besteden aan duurzaamheidsaspecten zoals de CO2-uitstoot.

De begroting moet nog geratificeerd worden door de lidstaten. De Hongaarse premier Viktor Orban heeft maandag al gedreigd het MFK te blokkeren omdat hij het niet eens is met de rechtsstaattoetsing. Ook Polen ligt dwars.

Esther de Lange van het CDA zegt te hopen dat "de regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en het proces niet verder vertragen. Het herstelfonds is hard nodig om ons uit de economische crisis helpen. Bovendien moeten lidstaten, maar ook ondernemers en onderzoekers weten waar ze aan toe zijn om vooruit te kunnen plannen."