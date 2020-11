Mensen die kampen met schulden moeten eerder in het vizier komen van gemeenten en schuldeisers. Daarom hebben woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeenten, energie- en waterleveranciers en de vereniging voor schuldhulpverleners NVVK een overeenkomst gesloten die ze dinsdag ondertekenen.

De overeenkomst houdt in dat de bedrijven en organisaties verplicht zijn om mensen die een betalingsachterstand tussen de dertig en honderd dagen hebben, te melden bij de betreffende gemeente. Die is dan verplicht om contact op te nemen met de betreffende inwoner. Deze is niet verplicht de hulp te accepteren.

Met de overeenkomst van dinsdag, Convenant Vroegsignalering geheten, lopen de partijen vooruit op landelijke wetgeving die begin volgend jaar van kracht wordt. Deze regels verplichten gemeenten om contact op te nemen met mensen die dreigen in de schulden terecht te komen. Deze mensen moeten dan eerst een betalingsherinnering hebben ontvangen. Als ze daarna nog altijd niet tot betaling van de rekening overgaan, komt de gemeente in actie.

Het is van belang om mensen die kampen met betalingsproblemen snel in beeld te krijgen. Dit voorkomt dat de problemen zich opstapelen. Nu is het zo dat mensen vaak pas na vijf jaar om hulp vragen. Gemiddeld hebben ze dan al 40.000 euro schuld en veertien schuldeisers.