FrieslandCampina schrapt tot eind 2021 ongeveer duizend arbeidsplaatsen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. De zuivelproducent is door de coronapandemie gedwongen in zijn kosten te snijden, staat dinsdag in een verklaring.

CEO Hein Schumacher spreekt in de verklaring van een "perfecte storm". Tegenslagen die direct of indirect het gevolg zijn van de pandemie kwamen volgens hem samen: "De grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van omzet uit foodservice wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta en lagere bulkzuivelprijzen."

FrieslandCampina verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar negatief zal worden beïnvloed door herstructureringskosten. Het hogere management hoeft over 2020 niet te rekenen op langetermijnbonussen.

In Nederland, België en Duitsland zullen activiteiten worden overgeplaatst en sommige productielocaties worden gesloten. In het Verre Oosten gaat FrieslandCampina meer werken met e-commerce.