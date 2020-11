De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is dicht bij goedkeuring van de aanpassingen die Boeing heeft gedaan aan zijn 737 MAX. Dat zegt de topman van de FAA. Het is mogelijk dat de toezichthouder al op woensdag 18 november akkoord gaat met de wijzigingen.

In 2018 en 2019 zijn twee 737 MAX-toestellen neergestort. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Sindsdien staan alle toestellen van dit type wereldwijd aan de grond, wat Boeing al miljarden dollars heeft gekost.

Het bedrijf heeft de afgelopen tijd aanpassingen gedaan aan zijn toestel en wacht nu op goedkeuring van de diverse luchtvaartautoriteiten. Vorige maand werd al duidelijk dat de Europese luchtvaarttoezichthouder EASA dicht bij goedkeuring van de aanpassingen is. Nu is duidelijk dat ook de Amerikaanse tegenhanger mogelijk volgende week al een 'go' geeft.

Het toestel kan dan nog niet meteen de lucht in. Luchtvaartmaatschappijen die het toestel gebruiken, moeten eerst software-updates uitvoeren en piloten trainen. Dit duurt naar verwachting minimaal dertig dagen.

De mogelijke toestemming van de FAA zou voor Boeing goed nieuws betekenen in een periode waarin het bedrijf in zware crisis zit. Niet alleen heeft het te kampen met de gevolgen van de crashes van de MAX, ook heeft het zwaar te lijden onder de coronapandemie. Het bedrijf heeft dan ook bekendgemaakt duizenden banen te schrappen.