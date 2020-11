Het proefproject om huizen te voorzien van funderingslabels is voortijdig stopgezet nadat er klachten over binnenkwamen. Dat meldt initiatiefnemer Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), dat nu gaat bekijken of het op een andere manier inzichtelijk kan maken wat de staat van woningfunderingen is.

Vorige maand maakte het KCAF bekend dat het de staat van de funderingen van Nederlandse woningen in kaart wil brengen, op basis van openbaar beschikbare data. Dit moest eigenaren duidelijkheid geven over hoe sterk de fundering van hun woning is en hoe groot de kans op verzakking is. Er was sprake van een indeling in vijf categorieën.

De testfase is vorige maand gestart. Binnen enkele weken hadden geïnteresseerden al voor 850.000 woningen informatie opgevraagd. De klachten kwamen vooral van mensen die het niet eens waren met het label dat hun woning had gekregen.

Het KCAF heeft nu besloten om de testfase, die eigenlijk tot december zou lopen, voorlopig stop te zetten. Het gaat nu onderzoek doen naar een verbeterde methode om de kwaliteit van de funderingen in kaart te brengen.