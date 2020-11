Norwegian Air ontslaat de meerderheid van het personeel. Er werken in totaal 2.200 mensen bij de luchtvaartmaatschappij en van hen worden er 1.600 ontslagen. Daarmee komt het aantal werknemers op een fractie van de tienduizend die er voor de pandemie werkten.

Maandag bleek dat de Noorse overheid de luchtvaartmaatschappij niet financieel zal steunen. "Het is een zware boodschap om te ontvangen", zei de Noorse minister van Industrie op een persconferentie. "Maar wij zijn aansprakelijk voor de verantwoordelijke uitgave van publieke middelen."

Door het gebrek aan steun moet Norwegian Air deze winter "vechten voor het leven", zo meldde het bedrijf tijdens een persconferentie. Van de 21 vliegtuigen die de maatschappij de afgelopen maanden in gebruik had, blijven er voorlopig 15 aan de grond staan. De resterende zes zullen worden gebruikt voor binnenlandse vluchten. In totaal heeft de maatschappij 140 toestellen.

Het bedrijf zegt nu op andere manieren op zoek te gaan naar geld, door bijvoorbeeld vliegtuigen te verkopen.