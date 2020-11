Pfizer, het bedrijf dat maandag de beurzen in beweging kreeg met zijn nieuws over een mogelijk coronavaccin, is vooralsnog het op één na grootste farmaceutische concern ter wereld. Dat blijkt uit gegevens van Global Data, op basis van de omzet van de in de sector actieve bedrijven.

Voor wat betreft de omzet moet Pfizer alleen het eveneens Amerikaanse Johnson & Johnson voor zich dulden. Die had vorig jaar 56,1 miljard dollar (zo'n 47,5 miljard euro) aan inkomsten, Pfizer 51,75 miljard.

Volgens de Fortune 500, de lijst met de grootste Amerikaanse bedrijven, werken er zo'n 80.000 mensen bij het bedrijf dat het hoofdkantoor in New York heeft. In de lijst staat Pfizer op de 64e plek.

Global Data keek in oktober naar de mogelijke impact van het coronavirus in bredere zin op de farmareuzen. Volgens het onderzoeksbureau had de omzet van Pfizer in het eerste kwartaal te lijden onder de lockdown en het afschalen van de reguliere zorg.

Pfizer liet eerder dit jaar weten de investeringen op te voeren en 500 miljoen dollar uit te trekken voor de ontwikkeling van anti-infectieproducten en een vaccin tegen COVID-19. Op het vlak van consumentenzorg heeft Pfizer een samenwerkingsverband met GSK.

Europese tekende zich in voor 200 miljoen coronavaccins

Voor de ontwikkeling van het coronavaccin werkt het samen met het Duitse BioNTech. De Europese Unie en dus ook Nederland zijn voor het eventueel verkrijgen van dit vaccin in de zogenoemde contractfase. De verkennende gesprekken werden in september al afgerond.

Europa heeft ingetekend voor 200 miljoen doses, 7,8 miljoen daarvan zijn dan voor Nederland bestemd. Mits het tot een contract komt, want dan moet het vaccin wel tot Europa worden toegelaten - daar gaat het EMA over.

Mocht het vaccin van Pfizer het eerste succesvolle coronavaccin worden, dan zal Pfizer zo goed als zeker ook de laatste concurrent voorbijstreven.