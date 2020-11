Het pensioenfonds voor de zorg PFZW verhoogt in januari komend jaar en januari 2022 de premie met in totaal 2,3 procentpunt. Dat heeft PFZW maandag bekendgemaakt.

Het fonds zegt zich ervan bewust te zijn dat dit geen goed bericht is door de sector zorg en welzijn. "Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard geraakt wordt."

Volgens PFZW zorgt de lage rente ervoor dat de financiële positie van het fonds niet goed is. "Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we bovendien op de lange termijn een lager rendement te halen dan waar we eerder mee rekenden."

Het pensioenfonds acht de kans reëel dat de pensioenen komend jaar gekort moeten worden.