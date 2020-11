Het verbod op het met de jaarwisseling afsteken van vuurwerk in Rotterdam, blijft overeind. Dat heeft de rechtbank besloten. De uitspraak is maandag bekendgemaakt.

De vuurwerkbranche had een kort geding aangespannen tegen de gemeente om het verbod van tafel te krijgen. Volgens de rechtbank is het verbod van de gemeente niet in strijd met de bestaande regelgeving op dat gebied.

"Ook oordeelt de rechtbank dat een belangenafweging niet in het voordeel van de vuurwerkbranche uitvalt", aldus de rechtbank. De rechter heeft in de overwegingen ook meegenomen dat de publieke opinie over vuurwerk de afgelopen jaren veranderd is.

"Meer specifiek is in de Rotterdamse situatie bepaald geen sprake van een plotseling verbod. De burgemeester, raadsleden en oogartsen pleiten daar al langer voor en de vuurwerkondernemers hebben op grond daarvan rekening kunnen houden met een geheel of gedeeltelijk verbod."

De vuurwerkbranche gaf bij monde van BPN eind vorige maand aan te vrezen voor meer vuurwerkverboden als het verbod in Rotterdam gehandhaafd zou blijven. Nu dreigt zelfs een landelijk verbod, omdat daarmee de zorg ontlast zou kunnen worden.

Een woordvoerder van BPN gaf aan gemeentelijke verboden en een landelijk verbod, als twee losse zaken te zien.