De Europese aandelenbeurzen schoten maandagmiddag omhoog na het positieve nieuws over het coronavaccin van Pfizer. Volgens de eerste onderzoeksresultaten is dat vaccin voor 90 procent effectief en dat resultaat is beter dan deskundigen hadden verwacht.

Na de bekendmaking van het nieuws stond de Amsterdamse AEX-index tussentijds meer dan 4 procent hoger. Vooral aandelen van bedrijven die erg gevoelig voor de coronacrisis zijn, wonnen flink aan beurswaarde. Zo werd het aandeel Air France-KLM op de beurs ruim een kwart meer waard. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield werd door beleggers dik een vijfde hoger gezet.

Bovendien leidt het vaccin dat Pfizer ontwikkelt niet tot ernstige bijwerkingen. "Dit is een historisch moment", zei Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen in een reactie. Dat binnen een jaar een vaccin kon worden ontwikkeld, noemt ze een ongekende prestatie.

Volgens de Britse krant The Guardian kunnen mogelijk eind dit jaar al mensen gevaccineerd worden. De eerste doses zijn bestemd voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers.

Beleggers waren de maandag al vrij optimistisch begonnen. De overwinning van de Democraat Joe Biden op de zittende Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor een positief sentiment op de beursvloeren. Beleggers hopen dat het presidentschap van Biden zorgt voor een betere handelsrelatie tussen Europa en de Verenigde Staten.