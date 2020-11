De omzet van fastfoodketen McDonald's is weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is vooral te danken aan de Amerikanen: in de VS heeft bijna 95 procent van de restaurants een McDrive en die zijn goed bezocht in de maanden juli, augustus en september.

Over het derde kwartaal kwam de omzet uit op 5,4 miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro), 2 procent minder dan vorig jaar. In het tweede kwartaal was nog sprake van een teruggang van meer dan 30 procent.

In de VS werd ook veel gebruikgemaakt van de McDonald's-app om burgers en frietjes thuis te laten bezorgen. Een campagne met rapper Travis Scott was zo'n succes dat sommige producten zelfs een tijdje niet voorradig waren.

Buiten de VS gaan de zaken een stuk minder goed, meldt het concern maandag bij de presentatie van de cijfers. McDonald's heeft in het VK, Frankrijk en Duitsland last van de nieuwe coronamaatregelen. Waar in de VS sprake is van een omzetstijging van 4,6 procent, is in de andere markten sprake van een daling van 10,1 procent.