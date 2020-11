De feestdagen beginnen dit jaar vroeger dan ooit. Het uit China overgewaaide Singles Day is al begonnen en omgedoopt tot Singles Week. De feestverlichting in de binnensteden is eerder opgehangen en Black Friday, traditioneel op de laatste vrijdag in november, begint ook vroeger. Dat zegt brancheorganisatie INretail maandag.

Winkeliers proberen volgens INretail vooral het publiek dat naar de winkels komt te verdelen over een periode. "Dat doen we door de acties te spreiden. Zo beginnen de kortingen voor Black Friday een week eerder en lopen wel een week langer door." Singles Day, dat op 11 november plaatsvindt, is vorige week al van start gegaan.

Sinterklaas is minder prominent in beeld in de winkelstraten. "De belangstelling daarvoor is de laatste jaren al afgekalfd. Mogelijk komt dat door de zwartepietendiscussie", zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie voor de detailhandel.

Kerst is daarentegen al wel heel zichtbaar. Bij de Bijenkorf werd de kerstafdeling begin oktober al opgetuigd, de tuincentra hebben ook de kerstshows naar voren gehaald. "Kerst richt zich op een veel grotere doelgroep en is in die zin ook interessanter dan Sinterklaas. Dat is een kindervriend, Kerst is een allemansvriend."

INretail durft nog niet te zeggen wat de impact van de 'coronaspreiding' van de feestdagen is op de omzet. "We hebben dit niet eerder meegemaakt, dus we kunnen het niet vergelijken." De woordvoerder wijst erop dat horeca, cultuur en winkels een drie-eenheid vormen in de binnensteden. "Waarbij twee van de drie nu dicht zijn."

'Black Friday is een online marketingfenomeen'

Sowieso moeten de winkels in de binnensteden het qua omzet vooral hebben van spontane aankopen en het wordt afgeraden om te gaan funshoppen. Online shoppen kan natuurlijk wel vanuit huis. "Black Friday is ook in ons land allereerst een online marketingfenomeen", zegt INretail.

Bij het Nederlandse bol.com is Singles Day inmiddels ook begonnen. Bij Amazon is Black Friday eind oktober zelfs al ingezet.

PostNL en brancheorganisatie Thuiswinkel.org roepen consumenten op ook online de aankopen voor de feestdagen te spreiden en dus eerder te bestellen. Op die manier zijn de bestellingen zoveel mogelijk voor de feestdagen in huis.