De Noorse prijsvechter Norwegian Air, in Nederland bekend van de goedkope vluchten tussen Amsterdam en New York, krijgt geen geld meer van de Noorse overheid. Dat is maandag bekendgemaakt.

Norwegian wordt net als alle luchtvaartmaatschappijen hard geraakt door de coronacrisis, maar stond er daarvoor ook al niet florissant voor. Afgelopen zomer liet de airline weten dat het geld in het eerste kwartaal van 2021 op is, tenzij er nieuw geld kon worden aangetrokken.

Gesprekken daarover met de Noorse overheid zijn op niks uitgelopen, blijkt nu. Het aandeel Norwegian Air is dit jaar al 99 procent in waarde gedaald. Een aandeel kost nu 0,49 Noorse kroon.

"Het is een zware boodschap om te ontvangen", zei de Noorse minister van Industrie op een persconferentie. "Maar wij zijn aansprakelijk voor het verantwoordelijk uitgeven van publieke middelen."

De coronacrisis lijkt de genadeklap voor de toch al wankele vliegtuigmaatschappij. Het bedrijf wilde te snel de vleugels uitslaan door te snel uit te breiden. Norwegian Air zou dinsdag de cijfers over het derde kwartaal bekendmaken, maar liet weten maandag al een eigen persconferentie te houden.