De Franse economie zal in november waarschijnlijk met 12 procent krimpen door de eind vorige maand ingevoerde lockdown, maakt de Franse centrale bank maandag bekend. Onder meer de horeca en detailhandel krijgen het zwaar te verduren.

Op 30 oktober besloot het Franse kabinet opnieuw lockdownmaatregelen in te voeren om het oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen in het land het hoofd te bieden.

Op basis van een peiling onder 8.500 bedrijven komt Banque de France tot de conclusie dat er deze maand 12 procent minder economische activiteit zal zijn dan gebruikelijk.

Naar verwachting worden de sectoren waarin klantcontact vereist is met een krimp van maar liefst 40 procent het hardst getroffen. Het gaat dan onder meer om de detailhandel, het transport en de horeca. De krimp in de industrie en bouw blijft naar verwachting beperkt tot respectievelijk 7 en 8 procent.

Hoewel een forse krimp wordt verwacht, is die nog altijd beduidend kleiner dan de klap in het afgelopen voorjaar. Rond de uitbraak van COVID-19 ging het om een krimp van maar liefst 31 procent. Destijds werd in Parijs een van de strengste lockdowns van Europa ingevoerd.