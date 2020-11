De productie van de industrie lag in september 6,8 procent lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de krimp sterker dan in de twee maanden daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de verschillende sectoren in de industrie zag het merendeel de productie dalen. Die krimp was in de meeste bedrijfstakken bovendien sterker dan in augustus.

In het voorjaar, tijdens de eerste lockdown, werd nóg minder geproduceerd. Zo daalde de productie in april 10,9 procent en de maand erna zelfs ruim 12 procent. Sindsdien werd de krimp elke maand kleiner. Aan deze laatste trend is in september een einde gekomen.

Vertrouwen ondernemers is gedaald

Het vertrouwen dat industriële ondernemers hebben is in oktober voor het eerst in vijf maanden gedaald. Ze waren negatiever gestemd over de verwachte bedrijvigheid.

In Duitsland, dat een belangrijke afzetmarkt is voor de Nederlandse industrie, groeide het vertrouwen van de industrie juist vorige maand. Het was al de zesde maand op rij dat het vertrouwen van industriële ondernemers verbeterde. Wel zijn daar de verwachtingen voor de komende maanden minder positief geworden.