De Verenigde Staten hebben een nieuwe president gevonden in de Democraat Joe Biden. De 77-jarige Biden zal in januari de sleutels krijgen tot het Witte Huis, waarmee een eind komt aan vier turbulente jaren onder de huidige president Donald Trump. Komt daarmee het Trumpiaanse America First-beleid ook ten einde? Een greep uit Bidens plannen voor de Amerikaanse economie.

Pandemieplannen

Het eerste deel van de ambtstermijn van de toekomstige president zal hoe dan ook in het teken staan van de coronacrisis. Centraal in de pandemieplannen van Biden staat een voorstel om werkenden door te betalen als ze in quarantaine moeten of daadwerkelijk besmet zijn geraakt met het coronavirus. Zo hoopt Biden te voorkomen dat mensen met lagere inkomens werk verkiezen boven thuisblijven en zo meer mensen besmetten met het coronavirus.

Verder wil Biden onder meer geld uittrekken om werkenden, winkels en scholen van zo veel mogelijk beschermingsmateriaal te voorzien. Denk aan plexiglas in winkels, zoals in Nederlandse supermarkten.

Biden investeert honderden miljarden met Made in America-plannen

Met het naderende afscheid van Trump komt er niet meteen een eind aan de America First-retoriek. Ook voor Biden staan de Verenigde Staten centraal. Hij wil 700 miljard dollar (590 miljard euro) investeren in de VS en daarmee vijf miljoen banen creëren. Het merendeel van die 700 miljard gaat naar zijn Buy American-plan, waarmee Biden 400 miljard dollar wil steken in Amerikaanse goederen en diensten voor de overheid. De overige 300 miljard gaat naar nieuw onderzoek en technische ontwikkeling.

Verder belooft hij een belastingvoordeel voor mkb'ers en bedrijven die hun productie willen terugverplaatsen naar de VS. "Zo zijn we niet langer afhankelijk van China of een ander land als het gaat om essentiële producten", zo valt te lezen in zijn verkiezingsprogramma.

Tot slot wil de aanstaande president het federale minimumloon meer dan verdubbelen van 7,25 dollar naar 15 dollar per uur.

2 biljoen naar bestrijding klimaatverandering

De grootste aangekondigde uitgaven van Biden gaan naar het tegengaan van klimaatverandering. De aanstaande president wil 2 biljoen dollar (twaalf nullen) uittrekken om investeringen te doen in het onder meer opwekken van duurzame energie, het duurzamer maken van bestaande huizen en het stimuleren van elektrisch rijden.

Met het pakket aan maatregelen wil Biden ervoor zorgen dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 nul is. Oftewel een klimaatneutraal Amerika over dertig jaar.

97 Amerika viert feest, Harris belt Biden: 'We did it, Joe'

Rijken en grote bedrijven betalen voor investeringen

"Maar wie gaat dit betalen?", is de vraag die je vaak hoort wanneer een politicus met geld belooft te smijten. Bij Biden is het antwoord vrij simpel: rijken en multinationals. Het belastingtarief voor de allerrijksten, met een inkomen van boven de 400.000 dollar, gaat met 2,7 procentpunt omhoog naar 39,7 procent. Daarmee worden belastingverlagingen van Trump uit 2017 weer ongedaan gemaakt.

Ook multinationals zullen meer belasting moeten betalen. Biden verhoogt de vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting en de belasting op winsten behaalt bij buitenlandse dochterondernemingen. De denktank Tax Foundation verwacht dat de plannen 3,5 biljoen dollar opleveren voor de Amerikaanse schatkist.

Mogelijk moeilijkheden in de Senaat

Vergeet niet dat de plannen daadwerkelijk plannen zijn. Het implementeren van die plannen is een tweede, zeker nu het nog allesbehalve zeker is dat de Democraten van Biden controle hebben over de Senaat.

Waarschijnlijk weten we pas in januari of de Democraten daar aan een meerderheid kunnen komen. Sneuvelt de Republikeinse meerderheid niet, dan liggen zeker twee jaren van politieke patstelling en een vleugellamme Biden in het verschiet.