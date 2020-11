Uber, bekend van de taxiritjes en de maaltijdbezorging, heeft Nederlandse ontslagregels bij een ontslagronde omzeild, schrijft NRC zaterdag op basis van gesprekken met oud-medewerkers. Ze zouden onder druk zijn gezet om ontslag te nemen in ruil voor een financiële tegemoetkoming.

Het dagblad onderzocht een ontslagronde bij Uber in Amsterdam die afgelopen zomer plaatsvond. Door de coronacrisis liep de omzet dit jaar hard terug, waardoor het bedrijf tweehonderd arbeidsplekken wilde schrappen in de hoofdstad.

Het bedrijf vroeg een collectieve ontslagronde aan bij het UWV, dat bekeek of de ontslagen rechtmatig zijn. Maar Uber wachtte volgens NRC niet op groen licht. Achter de rug van het UWV om stapte het bedrijf naar de medewerkers om ze een vergoeding van enkele maandsalarissen aan te bieden, in ruil voor vertrek.

De tweehonderd medewerkers werden vervolgens onder druk gezet om deze regeling aan te nemen. Zo werden ze een dag na het aanbod uit alle systemen gegooid en kregen ze iedere dag een herinnering van Uber, stellen de oud-medewerkers tegenover het dagblad.

Slechts een stuk of tien medewerkers besloten niet in te gaan op de vertrekregeling en wachten nog steeds op uitsluitsel van het UWV. De uitkeringsinstantie heeft nog steeds geen uitsluitsel gegeven of de ontslagronde al dan niet rechtmatig is, aldus NRC.

Uber was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar, maar laat in een reactie in NRC weten dat "de Nederlandse ontslagregels volledig zijn toegepast".